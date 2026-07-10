Obnova koštala 170.000 KM: Lunapark i ove godine u parku Husinski rudar

Lunapark „Evropa“ u Tuzli ponovo se postavlja u parku Husinski rudar, na istoj lokaciji na kojoj je godinama okupljao veliki broj posjetilaca, ali njegov povratak ove godine izaziva nezadovoljstvo dijela građana zbog mogućih posljedica po nedavno obnovljenu gradsku površinu.

Kamioni, prikolice i oprema već su stigli u park u neposrednoj blizini Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Na fotografijama s terena mogu se vidjeti tragovi teških vozila na travnjaku, uključujući dijelove na kojima je tokom prošlogodišnjeg uređenja formirana nova zelena površina.

Prema dostupnim informacijama, lunapark će početi s radom početkom sedmice, a organizatori prostor koriste na osnovu ugovora koji firma Vrdoljak iz Hrvatske ima s Rudnikom Kreka.

U obnovu parka uloženo oko 170 hiljada KM

Dolazak lunaparka privukao je posebnu pažnju jer su radovi na sanaciji parka Husinski rudar završeni tek prošle godine. Vrijednost projekta iznosila je oko 170 hiljada KM, nakon čega je prostor dobio potpuno novo ruho.

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Uređen je plato ispred spomenika Husinskom rudaru, postavljeno je više od 40 novih klupa i kanti za otpatke, zasađeno dekorativno grmlje i cvijeće te su formirane nove pješačke staze od kameni