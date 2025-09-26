Magla i mjestimično mokar kolovoz jutros otežavaju saobraćaj

Kolovoz je jutros pretežno suh ili mjestimično vlažan, dok u sjeverozapadnim krajevima povremeno pada slaba kiša, pa su putevi u tim područjima mokri. Magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, te se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, a do kraja dana očekuje se pojačan saobraćaj kako na putevima unutar zemlje, tako i na graničnim prijelazima.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Još danas zbog asfaltiranja od 08 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna (dionici Priboj-Rastošnica). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Priboj-Simin Han-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (na mostu kod tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu M-17.5 Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke) putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila svakim danom (osim nedjelje) od 07 do 17:30 sati. Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je i dalje obustavljen.

Danas od 11 do 20 sati od graničnog prelaza Kamensko i Prisoja prema mjestu Baljci (na relacijama preko Kola i Tomislavgrada, kao i preko Livna i Šuice) kretat će se vanredan prevoz većih dimenzija. Apelujemo na vozače da voze opreznije i da poštuju upute policije i stručne pratnje.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.