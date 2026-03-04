Magla smanjuje vidljivost, saobraćaj na putevima u BiH pojačan

Putevi u Bosni i Hercegovini su prohodni, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a upozoravamo i na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Pojačana je frekvencija saobraćaja na glavnim saobraćajanicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.