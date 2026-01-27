Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Danas je u Tuzli, u saradnji s Jevrejskom opštinom Tuzla, obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tom prilikom, odana je počast svim žrtvama, a cvijeće je položeno na mjestu bivše sinagoge i spomenika “Suza”.

Dana, 27. januara, prije 81 godinu, Crvena armija oslobodila je Auschwitz, najveći nacistički koncentracijski logor u Poljskoj. U spomen na taj događaj, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine donijela je Rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta.

Ovaj dan predstavlja priliku da se prisjetimo svih žrtava i da promišljamo o odgovornosti svake generacije da spriječi ponavljanje sličnih tragedija. Tuzla potvrđuje svoju posvećenost očuvanju zajedničkog života, mira i tolerancije u zajednici.