Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli
Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Danas je u Tuzli, u saradnji s Jevrejskom opštinom Tuzla, obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tom prilikom, odana je počast svim žrtvama, a cvijeće je položeno na mjestu bivše sinagoge i spomenika “Suza”.

Dana, 27. januara, prije 81 godinu, Crvena armija oslobodila je Auschwitz, najveći nacistički koncentracijski logor u Poljskoj. U spomen na taj događaj, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine donijela je Rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta.

Ovaj dan predstavlja priliku da se prisjetimo svih žrtava i da promišljamo o odgovornosti svake generacije da spriječi ponavljanje sličnih tragedija. Tuzla potvrđuje svoju posvećenost očuvanju zajedničkog života, mira i tolerancije u zajednici.

pročitajte i ovo

Vijesti

Javna rasprava u Tuzli: Da li Trgovačka postaje Ulica Muhameda ef....

Tuzla i TK

Smanjenje taksi za registraciju obrta u Tuzli, plaćat će se samo...

Tuzla i TK

Od danas izmijenjen režim saobraćanja u jednoj tuzlanskoj ulici

Vijesti

Ne postoje dokazi da je Tuzla pokušala proglasiti autonomiju u ratu

Vijesti

Kuglanje se vraća u Mejdan na velika vrata

Tuzla i TK

Grad Tuzla objavio javni poziv za besplatan javni linijski prevoz

Vijesti

Predsjedništvo BiH o statusu BHRT-a, donijeti i zaključci

Vijesti

Francuska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona 2025 u četvrtak u Tuzli

Vijesti

Forto inicirao rješenje za evidenciju profesionalnih vozača u šengenskom prostoru

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]