Menopauza povezana s promjenama u mozgu sličnim Alzheimeru ukazuje na to da privremene i dugoročne neurološke promjene tokom menopauze mogu uticati na strukturu mozga, pamćenje i emocionalnu kontrolu. Prema velikom britanskom istraživanju u kojem je analizirano skoro 125 000 žena, hormonske promjene koje prate menopauzu mogu biti povezane s gubitkom sive mase u dijelovima mozga važnim za pamćenje i emocije, što bi dijelom moglo objasniti zašto žene imaju viši rizik od demencije nego muškarci.

Promjene u mozgu tokom menopauze

U istraživanju se navodi da su promjene uočene u hipokampusu, entorinalnom korteksu i prednjem cingularnom korteksu, područjima mozga ključnim za pamćenje, učenje i regulaciju pažnje, što su slične regije koje su pogođene kod Alzheimerove bolesti.

Siva masa, koja uključuje tijela nervnih stanica i njihove veze, i bijela masa koja prenosi signale unutar mozga, mogu se smanjiti tokom menopauze, što se u neuroznanstvenim radovima povezuje s promjenama u kognitivnim funkcijama i emocionalnom stanju.

Uloga hormona i hormonske terapije

Istraživanje je također ukazalo da hormonska nadomjesna terapija (HNT) nije spriječila gubitak sive mase, ali je naglasila da je utjecaj HNT-a na zdravlje mozga i dalje predmet rasprava jer klinički rezultati do sada nisu konačni.

Iako neki stručnjaci ističu da hormoni poput estrogena mogu imati zaštitnu ulogu u funkcioniranju mozga, pad tih hormona tokom menopauze mogao bi doprinijeti većoj izloženosti promjenama koje se povezuju s demencijom.

Kognitivni simptomi i svakodnevni život

Tokom menopauze mnoge žene izvještavaju o simptomima poput problema s pamćenjem, smanjenom koncentracijom i osjećajem “magle u mozgu”, što potvrđuju i druge studije koje povezuju izraženije simptome menopauze sa kognitivnim poteškoćama kasnije u životu.

Stručnjaci naglašavaju da su ove promjene najčešće dio prirodnog hormonskog prijelaza i da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno odredilo koliko menopauza direktno utječe na demenciju. Međutim, održavanje zdravog načina života kroz fizičku aktivnost, uravnoteženu prehranu i mentalnu stimulaciju preporučuje se kao podrška kognitivnom zdravlju.