Mesni poljev za lepine kao zvijezda iftarske sofre

U danima ramazana, kada se iftarska sofra pažljivo planira i svaki zalogaj ima posebnu težinu nakon dugog posta, mesni poljev za lepine često postaje jedno od omiljenih toplih jela. Sočan, mirisan i zasitan, ovaj jednostavan recept spaja mekanu lepinju i bogati mesni preljev u obrok koji okuplja porodicu oko stola baš u trenutku kada se začuje ezan.

Mesni poljev za lepine priprema se brzo, ali daje pun, domaći okus. Idealan je za večeri kada želite nešto konkretnije od klasičnog poljeva s jogurtom, a opet dovoljno jednostavno da ne provedete sate u kuhinji.

Sastojci:

Za pripremu je potrebno oko 400 grama mljevenog mesa, jedna veća glavica crvenog luka, dva čena bijelog luka, so, biber i malo crvene paprike. Uz to ide jedno jaje, oko 200 mililitara jogurta ili pavlake za kuhanje, tri do četiri kašike ulja i četiri do šest lepinja, zavisno od veličine i broja ukućana.

Priprema:

Prvo se na malo ulja prodinsta sitno sjeckani crveni luk dok ne omekša i postane staklast. Zatim se dodaje mljeveno meso i lagano prži uz stalno miješanje, dok ne promijeni boju i pusti svoj sok. Kada se tečnost reducira, ubacuje se sitno sjeckani bijeli luk, začini po ukusu i sve se još kratko proprži kako bi se arome povezale.

U posebnoj zdjeli umuti se jaje s jogurtom ili pavlakom, pa se ta smjesa lagano umiješa u već pripremljeno meso. Time se dobije sočan, kremast poljev koji će tokom pečenja prožeti lepinje i učiniti ih mekanim iznutra, a blago zapečenim odozgo.

Lepinje se prerežu ili samo plitko zarežu po površini, slože u podmazanu tepsiju i ravnomjerno prekriju mesnim poljevom. Po želji se može dodati i malo naribanog sira za dodatnu punoću. Tepsija se stavlja u prethodno zagrijanu rernu na 190 stepeni i peče oko 15 do 20 minuta, dok se vrh ne zarumeni, a miris ne ispuni kuhinju.

Mesni poljev za lepine u ramazanu ima i praktičnu stranu. Može se pripremiti neposredno prije iftara, ali i ranije tokom dana, pa samo kratko zapeći pred samo posluživanje. Uz čašu jogurta, svježu salatu i nekoliko hurmi za početak, dobija se kompletan i zasitan obrok.

U ramazanskim večerima, kada se post prekida u tišini i zahvalnosti, ovakvo jelo podsjeća na toplinu doma i jednostavnost koja najčešće ostaje najduže u sjećanju. Mesni poljev za lepine nije samo recept, već dio atmosfere koja ramazanske dane čini posebnim.