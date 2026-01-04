Meteorolozi upozoravaju: Snijeg prelazi u kišu, moguća poledica

Prema najnovijim prognozama meteorologa sa stranice BHMeteo, Bosnu i Hercegovinu od večeras očekuju promjene vremenskih prilika, a osjetnije od noći na ponedjeljak, 5. januara.

Kako navode meteorolozi, sa juga će doći do prodora toplijeg zraka u višim slojevima atmosfere, što će tokom ponedjeljka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne usloviti prelazak snijega u kišu ili susnježicu.

„Usljed niskih temperatura pri tlu, u centralnim i istočnim krajevima Bosne kiša se može lediti u dodiru sa tlom, pa je potreban poseban oprez zbog moguće poledice“, upozorili su iz BHMeteo.ba.

Za razliku od tih područja, na sjeverozapadu i u većem dijelu sjeverne Bosne zadržat će se hladniji zrak. „Na tim područjima i sutra će padati slab do umjeren snijeg, uz povećanje snježnog pokrivača za dodatnih pet do 15 centimetara“, navode meteorolozi.

Obilnije padavine u vidu kiše očekuju se i u Hercegovini te jugozapadnim dijelovima Bosne. Prema prognozama, u tim krajevima tokom ponedjeljka moglo bi pasti između 20 i 40 milimetara kiše, dok se na jugu Hercegovine lokalno očekuje i do oko 80 milimetara padavina.

U ostatku zemlje, kako ističu meteorolozi, tokom ponedjeljka se ne očekuju veće količine padavina, a najmanje ih je prognozirano za centralne i istočne krajeve Bosne.

Današnje obilne snježne padavine u većem dijelu Bosne potrajat će do noći na ponedjeljak, dok se njihovo slabljenje očekuje od ranih jutarnjih sati. „U većini krajeva past će između 10 i 30 centimetara snijega, a lokalno, u pojedinim mjestima, i do pola metra“, naveli su iz BHMeteo.ba.

Dodaju i da u poslijepodnevnim i večernjim satima danas prolazne susnježice i snijega može biti i u sjevernim dijelovima Hercegovine.