Meteorolozi upozoravaju: Stiže prava zima i pola metra snijega

Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje nagla promjena vremena i ulazak u izražene zimske uslove, uz obilne snježne padavine u većem dijelu zemlje, lokalno i pojavu ledene kiše, dok se na jugu prognozira jaka kiša i mogućnost bujičnih poplava, objavio je danas, 3. januara, BH Meteo.

Kako su naveli, pred nama je period znatno nižih temperatura, posebno u drugom dijelu naredne sedmice, kada se lokalno očekuju i dvocifreni minusi.

„Sa današnjim danom (03.01.) započela je promjena vremena koja nas iz blagih prebacuje u oštrije zimske odlike vremena. Nakon vremenske monotonije, dolazi turbulentan period uz dosta padavina. Snijeg je već danas u manjim količinama zabijelio dijelove Bosne, najprije njen sjever i sjeveroistok, dok se intenziviranje padavina očekuje od sutra (04.01.), kada bi dobar dio zemlje dobio i prvi značajniji snijeg u ovoj godini“, objavili su iz BH Metea.

Obilne padavine od nedjelje

Meteorolozi upozoravaju da se od nedjelje, 4. januara, od ranih jutarnjih sati očekuju obilnije padavine širom zemlje.

„U početku kiša, koja bi usljed brzog pada temperatura, najprije u Krajini i na sjeveru Bosne, prelazila u snijeg. Tokom dana i u poslijepodnevnim satima padavine će se proširiti i na veći dio ostatka zemlje, osim većeg dijela Hercegovine, jugozapadne i jugoistočne Bosne, koje bi ostale u toplom sektoru ciklona uz obilniju kišu, te snijeg na višim planinama ovih regija“, navode.

Posebno upozorenje odnosi se na večernje sate, kada se očekuje složenija vremenska situacija.

„U večernjim satima, prodorom toplijeg vazduha u višim slojevima atmosfere, padavine će iz snijega prelaziti u susnježicu i ledenu kišu u dijelovima centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne, s obzirom na to da će se u prizemnom sloju zadržati temperature oko i ispod nule“, istakli su.

Snježni pokrivač do pola metra

U sjevernim, sjeverozapadnim i zapadnim krajevima Bosne, kao i u dijelovima centralne Bosne koji gravitiraju tim područjima, očekuje se zadržavanje snijega i formiranje značajnog snježnog pokrivača.

„Na tim područjima očekuje se snježni pokrivač visine od 10 do 30 centimetara, lokalno i do 50 centimetara, do jutarnjih sati ponedjeljka“, pojasnili su iz BH Metea.

Nestabilna sedmica i jaki minusi

Početak naredne sedmice, od 5. do 8. januara, bit će u znaku novih ciklona koji će donositi dodatne padavine.

„Očekuju se nove količine kiše i snijega, uz daljnje povećanje visine snježnog pokrivača. Sredinom sedmice snijega će biti i u dijelovima Hercegovine, jugozapadne i jugoistočne Bosne, odnosno u područjima koja tokom nedjelje i ponedjeljka ostaju u toplom sektoru prvog ciklona“, navode meteorolozi.

Kako zaključuju, u drugom dijelu sedmice slijedi postepen prestanak padavina, razvedravanje i znatno hladnija jutra s izraženim minusima.