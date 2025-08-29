Milorad Dodik uplatio novčanu kaznu Sudu BiH

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uplatio je 36.500 maraka Sudu Bosne i Hercegovine koji mu je zatvorsku kaznu od jedne godine, izrečenu zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, zamijenio novčanom, javlja Detektor.

Sud je 12. augusta 2025. godine donio rješenje kojim se kazna zatvora od godinu dana, na koju je osuđen Milorad Dodik, mijenja novčanom kaznom.

“Punomoćnik osuđenog, advokat Goran Bubić, dostavio je Sudu podnesak sa dokazom o uplati novčane kazne u iznosu od 36.500 KM, pozivajući se na rješenje Suda BiH kojim je izrečena kazna zatvora osuđenom Miloradu Dodiku u trajanju od jedne godine zamijenjena novčanom kaznom”, naveli su iz Suda BiH.

Milorad Dodik je početkom augusta pravosnažnom presudom proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Osuđen je na godinu dana zatvora i izrečene su mu mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina, o čemu je Detektor ranije pisao.

Prijevremene izbore za predsjednika RS-a jučer je raspisao CIK koji je ranije donio odluku o prestanku mandata za Dodika, a izbori su zakazani za 23. novembar.