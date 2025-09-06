Mlada reprezentacija BiH bez golova na startu kvalifikacija za Euro 2027

Jasmina Ibrahimović
Foto: NFSBiH

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. utakmicom protiv Izraela, odigranom na stadionu Zrinjskog u Mostaru. Duel je, proglašen visokorizičnim, odigran pred praznim tribinama, a završen je bez pogodaka – 0:0.

U prvom poluvremenu gosti su imali veći posjed lopte, ali bez konkretnih rješenja u napadu. Njihovi pokušaji završavali su u rukama bh. golmana Mladena Jurkasa ili izvan okvira gola. Slično se igralo i u nastavku – Izraelci su kružili s loptom, dok su naši reprezentativci tražili šansu iz kontranapada, no bez uspjeha.

Sparno vrijeme dodatno je usporilo tempo igre, a jedina ozbiljnija prilika viđena je u sudijskoj nadoknadi kada je Tay Abed šutirao pored gola.

U konačnici, susret je završio rezultatom koji najbolje opisuje viđeno – 0:0.

Izabranici Branislava Krunića kvalifikacije nastavljaju narednog mjeseca. Desetog oktobra ugostit će selekciju Nizozemske, dok četiri dana kasnije gostuju Sloveniji.

