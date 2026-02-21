Mokar kolovoz i slab snijeg na pojedinim dionicama, vozačima savjetovan oprez

Na cestama širom Bosne i Hercegovine saobraća se bez većih zastoja, ali uz pretežno mokar ili vlažan kolovoz. Slab snijeg pada na pojedinim dionicama u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, dok su u južnim dijelovima zemlje kolovozi uglavnom suhi ili vlažni. Putne službe su angažovane na terenu i vrše posipanje, a na više lokacija evidentirani su odroni, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez.

Zbog zabrane saobraćaja preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina, sva vozila su preusmjerena na alternativne pravce. Putnička vozila do 3,5 tone mogu koristiti pravac preko Grebka ili Kalinovika, gdje se nalazi 19 kilometara makadamskog puta, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Upozorenje na učestale odrone

Odroni su posebno izraženi na dionicama Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani i Rogatica–Višegrad. Vozačima se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na putu te obavezno posjedovanje zimske opreme.

Izmjene režima saobraćaja na pojedinim pravcima

Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo sjever–Podlugovi, zbog radova na izgradnji bukobrana saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Zadržavanja na granicama do 30 minuta

Na većini graničnih prelaza zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz zemalja Evropske unije, EES-a, moguća su duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine prelaz Karakaj dostupan za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.