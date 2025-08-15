Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera, proslavio 99. rođendan

Mujo Sinanović, kojeg mnogi Tuzlaci i posjetioci poznaju kao „kralja Panonskih jezera“, proslavio je svoj 99. rođendan. Ovaj rođendan obilježen je s posebnom emocijom, jer Mujo od prošle godine fizički ne dolazi na Panoniku, ali, kako sam kaže, srcem je i dalje svakog dana uz nju.

Od 2003. godine, pa sve do prošle sezone, Mujo je svakog ljeta redovno dolazio na kompleks slanih jezera u centru Tuzle. Putovao je pješice sa Sjenjaka, a gotovo 90 dana u sezoni provodio je uživajući u vodi, druženju i ljetnoj atmosferi koju Panonika nudi. Za mnoge posjetioce bio je prepoznatljivo lice, simbol dobrog raspoloženja i ljubavi prema ovom jedinstvenom tuzlanskom kupalištu.

Iz Javnog preduzeća „Pannonica“ Tuzla poručili su da im je čast i zadovoljstvo što su godinama dijelili svakodnevicu sa svojim najvjernijim posjetiocem. Posebnu zahvalnost uputili su novinarki Duški Rebić, idejnoj kreatorici obilježavanja ovog događaja, koja je inicirala da se Muji oda priznanje za dugogodišnju odanost Panonskim jezerima.

– Mujo je svojim dolascima i vedrim duhom postao simbol Panonike. Njegova energija i optimizam podsjetnik su svima da godine nisu prepreka za radost i druženje – objavljeno je na zvaničnoj FB stranici Panonike.

Ove godine, iako bez fizičkog prisustva, Mujo je svojim mislima i uspomenama ponovo prošetao Panonikom, a brojni sugrađani i prijatelji uputili su mu čestitke, poželjevši mu dobro zdravlje i još mnogo vedrih dana.