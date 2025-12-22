MUP TK promovisao 99 novih policijskih službenika

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je promovisala 99 kadeta u čin policajca.

Nakon petomjesečne obuke, kadeti su položili svečanu zakletvu i time stekli status službenih pripadnika Uprave policije MUP-a TK u činu policajca.

Riječ je o 50. generaciji kadeta, koja je prvi put zadužila nove policijske uniforme, usklađene i jedinstvene za sve pripadnike MUP-a na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktor Uprave policije Dževad Korman izjavio je da među mladima postoji značajan interes za policijski poziv, što je vidljivo pri svakom konkursu.

Tokom obuke, kadeti su se upoznali sa zadacima i obavezama policijskih službenika, pravilima postupanja prema građanima te načinima komunikacije u kriznim situacijama. Program obuke obuhvatao je i unapređenje fizičkih i psihičkih sposobnosti, kao i obuku u rukovanju vatrenim oružjem.

