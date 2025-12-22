MUP TK promovisao 99 novih policijskih službenika

Adin Jusufović

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je promovisala 99 kadeta u čin policajca.

Nakon petomjesečne obuke, kadeti su položili svečanu zakletvu i time stekli status službenih pripadnika Uprave policije MUP-a TK u činu policajca.

Riječ je o 50. generaciji kadeta, koja je prvi put zadužila nove policijske uniforme, usklađene i jedinstvene za sve pripadnike MUP-a na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktor Uprave policije Dževad Korman izjavio je da među mladima postoji značajan interes za policijski poziv, što je vidljivo pri svakom konkursu.

Tokom obuke, kadeti su se upoznali sa zadacima i obavezama policijskih službenika, pravilima postupanja prema građanima te načinima komunikacije u kriznim situacijama. Program obuke obuhvatao je i unapređenje fizičkih i psihičkih sposobnosti, kao i obuku u rukovanju vatrenim oružjem.

Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje

Penzioneri u FBiH bi uskoro trebali dobiti uvećane penzije

pročitajte i ovo

Istaknuto

Policija u Tuzli uhapsila osobu s osam aktivnih potjernica, oduzeta droga...

Vijesti

Praznici stižu, policija pojačava kontrole: Evo na šta će posebno paziti...

Vijesti

Otkazana nastava i u drugoj smjeni nakon prijeteće e- mail poruke

Istaknuto

Teško povrijeđen muškarac u Dragodolu, osumnjičeni uhapšen nedaleko od mjesta događaja

Istaknuto

Akcija MUP-a TK: Pronađeni pištolji, karabin, ručne bombe i druga opasna...

Istaknuto

Objavljene liste kandidata koji su prošli testiranja za prijem u policiju...

Tuzla i TK

Vodovod Tuzla: 2025. godina obilježena velikim infrastrukturnim projektima

Tuzla i TK

Uposlenici Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla uključili se u humanu akciju „Zmajevog srca“

Tuzla i TK

Akcija „CEKIN“ u Tuzli: Oduzeto zlato vrijedno više od 226.000 KM

BiH

Donesena odluka: Od 1. februara skuplja struja za 10 posto

BiH

Mioković predlaže izmjene Krivičnog zakona FBiH o otkupu zatvorske kazne

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]