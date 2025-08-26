Na cestama u BiH saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete, po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.

Zbog učestalih odrona poseban oprez potreban je na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradskim centrima.

Brojne su dionice s aktuelnim radovima, a na tim dionicama moguće je sporije saobraćanje. Izdvajaju se autocesta A-1 dionicu Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i magistralne ceste: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Vrhpolje-Ključ i Posušje-GP Osoje, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).