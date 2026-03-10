Na cestama u BiH saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu

Zbog saobraćajne na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Čusto Brdo, tačnije kod IM benzinske pumpe, a u kojoj su učestvovala 3 vozila saobraća se jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu. Zbog lokalnih padavina i temperaturnih oscilacija u pojedinim krajevima srednje Bosne, ali i u Hercegovini, upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Pojačana je frekvencija saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na vozače da izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja, ali i da povećaju oprez pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridžavaju saobraćajnih propisa. Sigurnost je odgovornost svih učesnika u saobraćaju.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.