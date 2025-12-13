Na snazi žuto upozorenje za Tuzlu

Po kotlinama i uz riječne tokove jutros je zabilježena magla i povećana niska oblačnost, dok je u ostalim dijelovima zemlje bilo sunčano, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima FHMZ-a, temperature zraka u 7 sati kretale su se od minus dva do osam stepeni Celzijusa. Najniža temperatura izmjerena je u Livnu i Sokocu, gdje su zabilježena minus dva stepena. U Banjoj Luci, Jajcu, Prijedoru, Sarajevu i Srebrenici izmjereno je nula stepeni, u Bugojnu i Sanskom Mostu jedan, u Doboju i Tuzli dva, u Gradačcu i Zenici tri, u Bijeljini pet, u Trebinju sedam, dok je u Mostaru izmjereno osam stepeni.

Za područje Tuzle na snazi upozorenje

Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja, saopšeno je iz FHMZ.

„Po kotlinama i uz riječne tokove jutros je bilo magle i povećane niske oblačnosti, a u ostalim dijelovima sunčano“, navodi se u jutarnjem izvještaju FHMZ-a.