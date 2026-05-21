Na tržište BiH stigle kruške iz Belgije s nedozvoljenim pesticidom

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem EU RASFF sistema da su na tržište BiH isporučene kruške porijeklom iz Belgije u kojima je službenim kontrolama utvrđeno prisustvo ostataka klorata.

Riječ je o proizvodu iz kategorije voća i povrća, lot D&G Fruit 0006, čiji su proizvođač i izvoznik Vergro VN iz Belgije, dok je uvoznik u Bosni i Hercegovini firma Medion d.o.o. iz Gradačca.

Kako je navedeno u obavijesti, u kruškama je utvrđen nedozvoljeni pesticid klorat, zbog čega proizvod nije u skladu s propisima koji se odnose na maksimalne dozvoljene nivoe ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla.

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH saopćeno je da su sve raspoložive informacije dostavljene nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini radi daljnjeg postupanja.

Obavijest se odnosi isključivo na kruške s navedenim podacima.