Nabavljena oprema za modernizaciju monitoringa zraka u FBiH

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je danas ugovore vrijedne 2.191.964,81 KM za nabavku savremene opreme koja će unaprijediti mjerni program stanica Federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

U saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma pojašnjeno je da se nabavke realiziraju putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u okviru “Projekta unapređenja kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini”, koji se provodi uz podršku Svjetske banke.

Ugovori obuhvataju nabavku opreme za kvalitet zraka u vrijednosti od 1.831.501,15 KM koju isporučuje E3 d.o.o. Sarajevo, laboratorijske opreme vrijedne 142.422,93 KM koju nabavlja Altium International d.o.o. Sarajevo, te rezervnih dijelova u vrijednosti 218.040,73 KM, koji se također nabavljaju od kompanije E3 d.o.o. Sarajevo.

Oprema koja se nabavlja omogućit će potpuno popunjavanje mjernog programa na svim stanicama Federalne mreže, uključujući sve ključne parametre za procjenu kvaliteta zraka.

Sistem je dodatno proširen instalacijom dvije nove fiksne stanice (jedna će biti postavljena u Mostaru, a druga u Tuzli), te jedne mobilne stanice namijenjene hitnim terenskim mjerenjima u slučajevima akcidentnih situacija. Modernizirana je i laboratorija FHMZ-a, koja sada ima kapacitete za provođenje analiza policikličnih aromatičnih ugljikovodika (PAH-ova), važnih pokazatelja zagađenja i rizika po zdravlje stanovništva.

Oprema nabavljena kroz ove ugovore predstavlja značajan iskorak ka sveobuhvatnijem, pouzdanijem i modernijem sistemu monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH.

Ministrica Pozder naglasila je da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka jačanju infrastrukture za praćenje kvaliteta zraka.

– Građani imaju pravo na tačne informacije o zraku koji udišu, a mi kao institucije imamo obavezu osigurati pouzdane podatke i savremene sisteme. Zahvaljujući podršci Svjetske banke i predanom radu našeg Ministarstva i FHMZ-a, danas ulazimo u novu fazu modernizacije koja će omogućiti kvalitetnije planiranje i brže reagovanje u situacijama povećanog zagađenja – rekla je Pozder.

Istovremeno se privodi kraju nabavka novog informacionog sistema kvaliteta zraka, vrijednog oko 150.000 KM, koji će značajno unaprijediti digitalne kapacitete sistema monitoringa. Novi softver omogućit će bržu i pouzdaniju validaciju i verifikaciju podataka, prikaz podataka u realnom vremenu, centralizovano upravljanje i sigurnije skladištenje podataka, kao i detaljnije analize trendova te automatizirano izvještavanje prema Evropskoj agenciji za okoliš (EEA). Time se sistem monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH uvodi u novu fazu digitalne transformacije.

Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda Almir Bijedić istakao je da će nova oprema i informacijski sistem značajno unaprijediti preciznost i pouzdanost rada Zavoda, budući da se radi o do sada najvećem ulaganju u ovu svrhu.

– Zahvaljujući modernim mjernim uređajima i proširenim laboratorijskim kapacitetima, FHMZ će moći pružiti kvalitetnije i brže informacije građanima i institucijama. Posebno nam je važno što novi sistem omogućava i analizu PAH-ova, jer time prvi put u potpunosti pratimo parametre koji su kritični za procjenu rizika po zdravlje. Ovo je veliki iskorak za Zavod i cijelu Federaciju BiH – rekao je Bijedić.

Realizacijom ovih nabavki uspostavljaju se snažni temelji za dugoročnu modernizaciju sistema monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH. Precizniji, pouzdaniji i dostupniji podaci doprinijet će donošenju učinkovitijih politika zaštite okoliša i boljoj informisanosti građana, što je jedan od ključnih ciljeva projekta podržanog od Svjetske banke, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.