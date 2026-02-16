Nacrt Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan mahala u Tuzli, od sutra javni uvid

Nacrt Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan mahala u Tuzli od sutra omogućen javni uvid građanima i vlasnicima nekretnina s područja obuhvaćenog planom, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona i zaključkom Gradskog vijeća Tuzla.

Obavijest se odnosi na građane Mjesne zajednice Stari Grad, vlasnike nekretnina, zakonite korisnike prostora, kao i druge zainteresirane subjekte koji djeluju ili planiraju ulaganja na tom području.

Uvid u Nacrt Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan mahala u Tuzli bit će moguć u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u zgradi Gradske uprave, zatim u Zavodu za urbanizam Grada Tuzla u zgradi „Jupiter“ u Aleji Alije Izetbegovića broj 6, kao i u prostorijama MZ Stari Grad u Klosterskoj ulici. Dokument će biti dostupan i na službenoj web stranici Grada Tuzle u sekciji planova u izradi.

Period javnog uvida počinje 17. februara i traje do 19. marta 2026. godine.

Tokom tog perioda bit će organizovana i javna prezentacija i rasprava o planskom dokumentu. Prezentacija Nacrta Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan mahala u Tuzli zakazana je za 4. mart 2026. godine u 17 sati u prostorijama MZ Stari Grad.

Nadležna gradska služba poziva organe uprave, javne ustanove i preduzeća, nosioce javnih ovlaštenja iz oblasti infrastrukture, zaštite okoline i javnih sistema, predstavnike mjesne zajednice, privredne subjekte, potencijalne investitore i građane da izvrše uvid i uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla putem pisarnice Grada ili elektronskom poštom u periodu trajanja javnog uvida.

Iz nadležne službe navode da će se, u skladu sa zakonskim odredbama, smatrati da su saglasni s rješenjima iz dokumenta svi oni koji se u predviđenom roku ne uključe u javni uvid i raspravu, te naknadno neće moći ulagati primjedbe u postupcima odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru.