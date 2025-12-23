Najavljen rast penzija u 2026. godini

Rast penzija od oko 17 posto u narednoj godini potvrdio je federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević, navodeći da se na dnevnom redu današnje sjednice Vlada Federacije BiH nalazi Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Osnovni razlog za donošenje izmjena zakona je zahtjev predstavnika penzionera za promjenu postojeće formule za usklađivanje penzija iz člana 79, koja trenutno podrazumijeva omjer 50 posto rasta BDP-a i 50 posto rasta cijena, što bi u narednim godinama značilo veoma skroman rast penzija.

Penzioneri su zatražili model usklađivanja koji bi u većoj mjeri pratio rast plata u Federaciji BiH, u kombinaciji s rastom cijena, po formuli 60 prema 40 posto u korist parametra koji je povoljniji za penzionere, što bi omogućilo značajnije povećanje penzija, ali i veća izdvajanja iz federalnog budžeta.

Prema riječima ministra Kraljevića, u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu za Federalni zavod PIO planirana su sredstva u iznosu od 4.422.251.070 KM, dok projekcije naplate doprinosa za penzijsko osiguranje u istoj godini iznose 3.273.972.465 KM.

