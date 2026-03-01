Nakon hladnog jutra slijedi topliji dan: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

RTV SLON
Sunce- Vedro
Foto: RTV Slon/Sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini jutros je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se po kotlinama i uz riječne tokove zadržavala magla i niska naoblaka.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati kretale su se od -4 stepena na Sokocu, -2 u Bijeljini i Livnu, do 0 stepeni u Banjoj Luci, na Bjelašnici, u Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici i Tuzli. U Doboju i Gradačcu izmjeren je 1 stepen, u Sarajevu i na Ivan Sedlu 2, dok su Mostar i Trebinje jutro dočekali sa 5 stepeni.

Tokom dana u cijeloj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim krajevima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 13 i 19 stepeni.

Prema posljednjem mjerenju u 9 sati, u Tuzli je zabilježeno vedro vrijeme, temperatura 5 stepeni, relativna vlažnost zraka 67 posto, sjeverozapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi, odnosno 4 kilometra na sat, te barometarski tlak 990,1 hPa. Podaci o količini padavina u posljednja 24 sata za Tuzlu nisu zabilježeni.

