Naoblačenje sa sjevera donosi kišu i meteopatske tegobe

Danas će naoblačenje sa sjevera usloviti slabu kišu u Bosni i sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.

Opšta slika djelimično će se pokvariti, usljed kratkotrajnog, prolaznog pogoršanja vremena, koje će se postepeno širiti sa sjevera prema unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih bolova, malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Negativni efekti promjene biće izraženiji u većem dijelu Bosne. Uz porast sadržaja vlage u zraku i sjeverno strujanje, poželjno je prikladno se odjenuti u jutarnjim i večernjim satima.

U srijedu 25.2.2026. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati u istočnim, sjeveroistočnim i djelomično u centralnim područjima Bosne.

Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C.