Narednih dana kiša, snijeg, minusi, poledica, na vrijeme se pripremite

Kiša, snijeg, minusi, poledica obilježit će vrijeme nad većim dijelom regiona, upozoravaju meteorološke prognoze koje sve izvjesnije najavljuju ozbiljnije zimsko pogoršanje. Nakon kratkog perioda blažih temperatura, već od sutra se očekuje prodor hladnog fronta, zahlađenje i padavine koje će kišu brzo pretvarati u snijeg.

Prognoze nisu optimistične

Prema trenutnim sinoptičkim kartama, početak januara donosi nestabilno i hladno vrijeme. U periodu oko 5. januara, pa sve do 8. januara, ciklon nad Mediteranom trebao bi u više talasa donositi nove snježne padavine. U nizijskim krajevima regiona moguće je stvaranje snježnog pokrivača od 10 do 25 centimetara, dok se u brdsko planinskim područjima očekuju znatno veće količine, lokalno i do 55 centimetara snijega.

Najmanje snijega, prema sadašnjim prognozama, mogli bi dobiti sjeverozapad Hrvatske i dijelovi jugoistoka Srbije, gdje bi uticaj ciklona bio slabiji ili bi se duže zadržao topliji zračni sektor. Ipak, meteorolozi naglašavaju da su količine snijega još podložne promjenama, dok je sama pojava snijega kao padavine vrlo izvjesna.

Osim snijega, građane treba zabrinuti i pojava minusa i poledice, naročito u jutarnjim i večernjim satima, što može otežati saobraćaj i svakodnevno kretanje. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine i obavezna zimska oprema, posebno onima koji planiraju putovanja u narednih sedam dana.

Precizne prognoze za pojedinačna mjesta još nisu moguće, jer će se detalji znati tek u danima koji dolaze. Zbog toga se preporučuje praćenje ažuriranih vremenskih prognoza i pravovremena priprema kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja usljed naglog pogoršanja vremenskih prilika.