Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenljivo vrijeme

U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo sa temperaturama koje će doseći do 34°C, posebno u podnevnim satima.

Vedro je i bez padavina, sa slabim vjetrom jugozapadnog smjera. Upozorenje je aktivno od 09:00 do 15:00 zbog visokih temperatura između 31 i 36°C. Noću će temperature pasti na oko 21°C.

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. Nedjelja će biti obilježena obilnim pljuskovima sa padavinama do 6.2 mm/h, dok će se u ponedjeljak i utorak padavine smanjiti na umjerene.

Od srijede do petka vrijeme će biti stabilnije, ali sa povremenim pljuskovima. Temperature će se kretati između 27°C i 31°C tokom dana, a noću između 16°C i 22°C.

