Nasilje ne bira spol: Zločin u mjestu kod Gračanice

Dok je femicid u posljednje dvije godine bio jedno od najvećih društvenih pitanja, sa ubistvima žena u prosjeku svakih četrdesetak dana, sve češće se bilježe i slučajevi u kojima su žrtve muškarci. Jučerašnji tragičan događaj u mjestu kod Gračanice, gdje je žena usmrtila muškarca, još jednom je podsjetio da nasilje ne bira spol.

Prema riječima stručnjaka, ubistva muškaraca koja počine žene i dalje su znatno rjeđa, ali postaju sve vidljivija. Na edukacijama koje su posljednjih godina organizirane u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, ukazivano je da ovakvi zločini najčešće proizlaze iz patoloških odnosa, narušenih porodičnih veza i dugotrajnog nasilja koje na kraju eskalira.

O svemu je na društvenim mrežama progovorila i Rusejla Halilović, nekadašnja dugogodišnja članica komisije za ravnopravnost polova i aktivistica za ljudska prava.

Ona je poručila da je poruka jasna: Nasilje se mora prepoznati i zaustaviti na vrijeme! Bez obzira na spol, žrtva je žrtva, a ubistvo je ubistvo. Društvo, kako naglašava, mora poslati snažnu poruku da nijedna tragedija ne smije ostati zanemarena.