Nastavlja se maglovito vrijeme, velika zagađenost zraka, ali nazire se promjena vremena

Nastavlja se maglovito vrijeme uz izraženu temperaturnu inverziju i veliku zagađenost zraka, što je posebno vidljivo u gradovima i nizijskim područjima širom Bosne i Hercegovine. Dominacija snažnog anticiklona zadržava se iznad regiona i prema aktuelnim prognozama potrajat će barem do sredine mjeseca, uz vrlo malo promjena u prizemnom sloju atmosfere.

Usljed ovakvih sinoptičkih prilika, u nizijama se bilježi tmurno, hladno i maglovito vrijeme, dok su planinska područja uglavnom sunčana i osjetno toplija. Ovakav raspored temperatura tipičan je za period izražene temperaturne inverzije, kada se hladan zrak zadržava pri tlu, a topliji slojevi ostaju iznad njega. Upravo zbog toga dolazi do zadržavanja štetnih čestica u zraku, što uzrokuje vrlo loš kvalitet zraka i povećane koncentracije zagađujućih materija.

Noćne temperature u narednim danima spuštat će se ispod nule i kretati se uglavnom od minus četiri do dva stepena Celzijusa, dok će dnevne temperature u maglovitim područjima ostajati niske, najčešće između minus jednog i pet stepeni. U krajevima gdje magla izostane, temperature mogu biti znatno više i dostići vrijednosti između sedam i sedamnaest stepeni Celzijusa.

Meteorološki modeli ipak nagovještavaju da bi sredinom mjeseca moglo doći do prvih promjena. Oko sedamnaestog decembra moguće je blago slabljenje anticiklona, uz povremenu pojavu slabih padavina, uglavnom na jugu regiona. U tom periodu očekuje se i jačanje jugoistočnog vjetra, što bi moglo dovesti do djelimičnog razbijanja magle i porasta temperatura i u nizijskim područjima.

Značajnija promjena vremena nazire se prema kraju mjeseca. Oko dvadeset drugog decembra prognostički modeli, uključujući i determinističke proračune ECMWF-a, ukazuju na mogućnost promjene sinoptike koja bi mogla donijeti prodor hladnijeg zraka sa istoka Evrope. Takav razvoj situacije mogao bi označiti ulazak u stabilniji zimski režim, sa nižim temperaturama i potencijalnim zimskim padavinama krajem godine.