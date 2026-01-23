Nermin Nikšić hitno hospitalizovan

Adin Jusufović
Nermin Nikšić, premijer FBiH, SDP

Premijer FBiH Nermin Nikšić hitno je hospitalizovan zbog upale pluća, istakao je predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović.

Martinović je kao predsjedavajući u jednom momentu prekinuo trenutnu sjednicu Doma naroda kako bi poslanicima uputio poruku kako je premijer imao namjeru prisustvovati ovoj sjednici ali je spriječen zbog zdravstvenog stanja.

Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je vanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj je na dnevnom redu Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, nakon što ga je prije dva dana usvojio Predstavnički dom.

Federalna vlada predložila je budžet od 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više nego 2025. godine, uz obrazloženje da je cilj održivo upravljanje javnim finansijama i stabilni izvori finansiranja.

Iz Vlade navode da su prioriteti obaveze prema građanima i institucijama, socijalna zaštita, zdravstvo i penzioni sistem, dok su zvaničnici istakli da je akcenat na MIO/PIO i planiranom dvostrukom usklađivanju penzija 1. januara i 1. jula.

Za primjenu budžeta i pratećih akata, uključujući zakon o izvršavanju budžeta te finansijske planove zavoda za zdravstvo i zapošljavanje, potrebna je i većina u Domu naroda.

