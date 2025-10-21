Nermin Nikšić: Nisam nikoga ciljao, tražio sam da se ispita kriminal i da institucije rade svoj posao

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić gostovao je jutros u emisiji „Jutro za sve“ na BHT1, gdje je govorio o brojnim aktuelnim političkim, ekonomskim i društvenim temama.

Komentarišući poruke koje su se pojavile u javnosti, a koje uključuju njega, inspektora Federalne uprave policije Muhameda Ohranovića i izvršnog direktora JP Autoceste Asmira Dževlana, Nikšić je potvrdio autentičnost komunikacije, ali je odbacio tvrdnje da je tražio političko procesuiranje bilo koga.

„Da, poslao sam poruku direktoru Federalne uprave policije. Smatram da je to u okviru građanske odgovornosti. Vrijeme je da građani vide da se nešto radi, da se uhvati neki kriminal. Nisam nikoga ciljao. Poruka je bila jasna – da se uhvati neko ko je uradio kriminal, da se privede. Ako premijer ne može tražiti da se ispita kriminal, ko može?“, rekao je Nikšić, naglasivši da se komunikacija odnosila na opće teme i nije sadržavala imena.

Premijer je odbacio navode o političkoj trgovini i tvrdnje da je rođak direktora FUP-a dobio poziciju u BH Pošti. „To je laž, potpuna insinuacija, mašta ljudi“, rekao je Nikšić.

Govoreći o stanju u JP Autoceste FBiH, Nikšić je naveo da je aktuelno rukovodstvo podnijelo 14 krivičnih prijava protiv bivšeg menadžmenta zbog sumnji na teške nepravilnosti. „Ljudi su otkupljivali zemljište za 40.000 KM, a preprodavali ga za 500.000 KM. To je kriminal koji mora biti procesuiran“, istakao je.

Dodao je da Vlada Federacije stvara sve institucionalne i materijalne pretpostavke da pravosuđe može nesmetano djelovati, te potvrdio da će podržati nezavisnu reviziju svih projekata Autocesta. „Ako se potvrdi odgovornost, spreman sam preuzeti političku odgovornost“, rekao je.

Govoreći o najavljenoj akviziciji BH Telecoma, Nikšić je naglasio da se neće baviti tim pitanjem dok ne dođe na dnevni red Vlade. „Moramo znati šta BH Telecom dobija, a šta gubi. Benefiti postoje, ali moramo biti sigurni da neće biti ugrožena likvidnost“, rekao je, odbacujući tvrdnje opozicije da bi investicija mogla ugroziti kompaniju.

Nikšić je u razgovoru poručio i da je „sporazum Trojke sa SNSD-om i HDZ-om još na snazi“ te da dok postoji parlamentarna većina, taj politički dogovor ostaje aktivan. Osvrnuo se i na Milorada Dodika, kazavši da je „njegov dolazak pred pravosudne institucije čin priznanja države“.

Govoreći o budžetskim pitanjima, Nikšić je istakao važnost stabilnog finansiranja institucija kulture i javnih servisa, među kojima je i BHRT. „Mi želimo da se osigura stabilno finansiranje, to je naš cilj“, rekao je.

Na kraju je podsjetio da je Vlada FBiH povećala penzije i isplatila jednokratnu pomoć, te najavio nova izdvajanja u narednoj godini. „Planiramo dodatnih 500 miliona KM za penzije. Jasno mi je da su penzioneri u teškom položaju, ali mislim da ne mogu imati primjedbi na dosadašnji odnos Vlade“, zaključio je Nikšić.