Nesreća kod Kladnja, jedna osoba poginula

Foto: MUP TK

Jedna osoba je smrtno stradala, a jedna povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko podne dogodila na magistralnom putu M-18 u mjestu Kovačići kod Kladnja.

Do nesreće je došlo kada je automobil Toyota Yaris, kojim je upravljala 71-godišnja vozačica iz Sarajeva, sletio s kolovoza. Na mjestu događaja preminuo je 92-godišnji suvozač, dok je vozačica povrijeđena i prebačena u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Istragu o nesreći vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a uviđaj su obavili istražitelji Policijske uprave Kladanj. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija bez zastoja.

