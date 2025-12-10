Nikšić: Novi model obračuna penzija povećao bi iznose za oko 17 posto, ali teret za budžet iznosi milijardu maraka

U razgovoru za TVSA o predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da će se prijedlog novog modela obračuna penzija naći pred federalnim parlamentarcima, uz napomenu da se radi o izuzetno zahtjevnoj i finansijski osjetljivoj reformi. Prema predloženom modelu, penzije bi trebale biti uvećane za oko 17 posto.

Naglasio je da se Vlada mora odgovorno odnositi prema svakoj mjeri koja se tiče penzionog sistema, jer je riječ o reformi koja zahtijeva detaljne analize. Trenutno na jednog penzionera u Federaciji dolazi tek nešto više od 1,2 uposlenika, što stvara ozbiljnu disproporciju i značajan pritisak na budžet. Kako je pojasnio, Federacija je garant isplate penzija, zbog čega je finansijska stabilnost sistema prioritet.

Samo u 2023. godini iz federalnog budžeta izdvojeno je više od 500 miliona KM kako bi se osiguralo redovno finansiranje penzija. U ovoj godini planirano je izdvajanje od oko 350 miliona, ali će ukupan iznos, zajedno sa redovnim usklađivanjima, dostići približno 600 miliona KM. U slučaju usvajanja novog modela obračuna, naredne godine bi se teret na budžet popeo na oko milijardu KM.

Na pitanje može li se očekivati povećanje penzija od 1. januara, Nikšić je istakao da je iznos značajan i da se reformama mora pristupiti bez populizma. Kako je naveo, lako je davati obećanja bez obaveze obezbjeđivanja sredstava, ali je odgovornost institucija da predlažu samo ono što se može finansijski održati.

Istakao je da će Vlada Federacije BiH u svakom slučaju ići prema Parlamentu s prijedlogom izmjena zakona i pratećim izračunima, ali da je moguće da tekst zakona pretrpi određene korekcije tokom procesa usvajanja. Javnost će, prema njegovim riječima, o svemu biti blagovremeno obaviještena, a cilj je pronaći najizvodljivije i najkvalitetnije rješenje za penzionere, bez ugrožavanja stabilnosti budžeta.

Kako je zaključio, Vlada ostaje posvećena najstarijoj i najranjivijoj populaciji, ali sve odluke moraju biti donesene na osnovu realnih finansijskih mogućnosti.