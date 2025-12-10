Nikšić: Novi model obračuna penzija povećao bi iznose za oko 17 posto, ali teret za budžet iznosi milijardu maraka

RTV SLON
Nermin Nikšić, premijer FBiH. Vlada Federacije BiH/ Penzionera
Nermin Nikšić, premijer FBiH

U razgovoru za TVSA o predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da će se prijedlog novog modela obračuna penzija naći pred federalnim parlamentarcima, uz napomenu da se radi o izuzetno zahtjevnoj i finansijski osjetljivoj reformi. Prema predloženom modelu, penzije bi trebale biti uvećane za oko 17 posto.

Naglasio je da se Vlada mora odgovorno odnositi prema svakoj mjeri koja se tiče penzionog sistema, jer je riječ o reformi koja zahtijeva detaljne analize. Trenutno na jednog penzionera u Federaciji dolazi tek nešto više od 1,2 uposlenika, što stvara ozbiljnu disproporciju i značajan pritisak na budžet. Kako je pojasnio, Federacija je garant isplate penzija, zbog čega je finansijska stabilnost sistema prioritet.

Samo u 2023. godini iz federalnog budžeta izdvojeno je više od 500 miliona KM kako bi se osiguralo redovno finansiranje penzija. U ovoj godini planirano je izdvajanje od oko 350 miliona, ali će ukupan iznos, zajedno sa redovnim usklađivanjima, dostići približno 600 miliona KM. U slučaju usvajanja novog modela obračuna, naredne godine bi se teret na budžet popeo na oko milijardu KM.

Na pitanje može li se očekivati povećanje penzija od 1. januara, Nikšić je istakao da je iznos značajan i da se reformama mora pristupiti bez populizma. Kako je naveo, lako je davati obećanja bez obaveze obezbjeđivanja sredstava, ali je odgovornost institucija da predlažu samo ono što se može finansijski održati.

Istakao je da će Vlada Federacije BiH u svakom slučaju ići prema Parlamentu s prijedlogom izmjena zakona i pratećim izračunima, ali da je moguće da tekst zakona pretrpi određene korekcije tokom procesa usvajanja. Javnost će, prema njegovim riječima, o svemu biti blagovremeno obaviještena, a cilj je pronaći najizvodljivije i najkvalitetnije rješenje za penzionere, bez ugrožavanja stabilnosti budžeta.

Kako je zaključio, Vlada ostaje posvećena najstarijoj i najranjivijoj populaciji, ali sve odluke moraju biti donesene na osnovu realnih finansijskih mogućnosti.

pročitajte i ovo

BiH

Nikšić: Nije realno da minimalna plata ide na 1600 KM, ne...

Istaknuto

Da li će od januara doći do povećanja penzija?

Istaknuto

Danas isplata novembarskih penzija

BiH

Sutra počinje isplata penzija za novembar, evo koji su iznosi

Istaknuto

Uskoro počinje isplata penzija

Vijesti

Sutra povećanje penzija u komšiluku

BiH

Sarajevo dobilo 10 novih mobilnih radara, mjere brzinu do 320 km/h i snimaju na 1.200 metara

Istaknuto

Wizz Air se u petak vraća u Tuzlu, baza ponovo počinje s radom

Magazin

Najčešće online prevare i kako potrošači ostaju bez novca: mehanizmi, rizici i stvarni primjeri

BiH

SDP objavio pregled rezultata za 2025. godinu: Minimalna plata 1.000 KM, novi zakoni, velike investicije i značajna socijalna izdvajanja

Istaknuto

„Euro Rom“ Tuzla dodjeljuje 77 stipendija kroz EU podršku obrazovanju Roma

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]