Nikšić o Bešliću: Otišao je ponos Bosne i Hercegovine

Arnela Šiljković - Bojić

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom smrti Halida Bešlića, istaknuvši da je „otišao ponos Bosne i Hercegovine“.

– Kažu da nada zadnja umire. Znali smo koliko tešku bitku biješ, znali smo da su izgledi mali i željeli vjerovati da ćeš dobiti ovu neravnopravnu bitku. Danas se ta minimalna nada ugasila – napisao je Nikšić na društvenim mrežama.

Dodao je da je Bosna i Hercegovina danas utihnula, kao i cijeli prostor nekadašnje zajedničke zemlje.

– Utihnulo je od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana. S razlogom. Otišao je Halid Bešlić – čovjek iz naroda, dobri duh ovih prostora. Otišao je ponos Bosne i Hercegovine, simbol onog što jesmo – topli, prkosni, ponosni – naveo je Nikšić.

Premijer je u poruci naglasio da je ostao bez prijatelja, a Bosna i Hercegovina bez istinske legende i umjetnika čije će pjesme trajati kroz generacije.

– Ostaješ i živjet ćeš s nama kroz svako druženje, svaki merak, svaku pjesmu, kroz sve radosti i tuge koje smo dijelili uz tvoje stihove. Tvoje naslijeđe će, druže, živjeti kroz pjesme koje dodiruju srca svih generacija, kroz emocije koje si prenosio na svoj jedinstven način i kroz sjećanja koja će zauvijek ostati sa svima koji su te voljeli. Tvojoj Sejdi i tvom Dini želim puno snage u ovom teškom trenutku. Hvala ti prijatelju za čitav jedan život uspomena koje si nam svima dao. Neka ti je laka zemlja bosanska, vječni rahmet i smiraj tvojoj duši – poručio je Nikšić.

