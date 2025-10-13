Nikšić odgovorio Dodiku: podjela neće biti.

RTV SLON

Federacija Bosne i Hercegovine pokazuje da je moguće izgraditi sistem u kojem ima mjesta za sve, Hrvate, Bošnjake, Srbe i sve druge građane izjavio je Nermin Nikšić premijer Federacije. Nažalost, to još uvijek nije slučaj u drugom entitetu, jer vlasti u RS-u ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane.

Milorad Dodik, koji je do pravosnažnih odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije obavljao funkciju predsjednika entiteta s višestruko manjim fiskalnim kapacitetima od Federacije BiH, pokušava držati lekcije o funkcionalnosti sistema. Izjave o novim podjelama Bosne i Hercegovine jednako su realne kao i njegove ranije najave o nepriznavanju državnih institucija – Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužilaštva BiH, CIK-a ili SIPA-e.

Kao što je sam priznao postojanje tih institucija predajom pravosuđu Bosne i Hercegovine, tako će i vrijeme pokazati da su priče o podjelama samo još jedna epizoda političkog teatra. Svaka odluka kojom se potvrđuje vladavina prava, poput oduzimanja mandata predsjednika entiteta, predstavlja korak naprijed ka snažnijoj, pravednijoj i jedinstvenijoj Bosni i Hercegovini, kazao je Nikšić.

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 13. oktobar

Sport

Luciano Spalletti uvrstio Edina Džeku u svoju idealnu postavu

BiH

Dodik vidi budućnost BiH sa tri entiteta, optužio Bošnjake da su nesposobni

Tuzla i TK

Vašar u Puračiću obara rekorde, za dva dana više od 100 hiljada posjetilaca

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]