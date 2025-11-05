Nikšić: Vlada FBiH će pomoći u sanaciji Doma i zbrinjavanju korisnika

Arnela Šiljković - Bojić
Nermin Nikšić: Borba protiv korupcije i jačanje pravne države temelj su rada Vlade Federacije
Foto: Nermin Nikšić, premijer FBiH

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sinoć je izrazio iskreno saučešće porodicama stradalih u tragičnom požaru koji je zahvatio Dom penzionera u Tuzli. Premijer je najavio da će Vlada FBiH pomoći u sanaciji Doma i zbrinjavanju korisnika.

„Katastrofa ogromnih razmjera, saučešće porodicama stradalih. Planiramo da kao Vlada FBiH učestvujemo u sanaciji doma i zbrinjavanju korisnika“, izjavio je Nikšić. Dodao je da će biti oformljeni timovi koji će obići sve institucije u nadležnosti FBiH, uz koordinaciju sa kantonalnim vlastima, kako bi se izbjeglo davanje paušalnih informacija i sačekali rezultati uviđaja.

Premijer je istakao da je sinoć razgovarao sa lokalnim zvaničnicima i da je potrebno prvo utvrditi tačne okolnosti tragedije. „Večeras smo čuli dosta informacija od štićenika. U svakom slučaju, trebamo sačekati šta je tačno izazvalo tragediju“, dodao je Nikšić.

