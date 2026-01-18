Niska oblačnost i magla jutros nad većim dijelom BiH

RTV SLON
Stanje na cestama: Magla, radovi i povremene obustave usporavaju saobraćaj širom BiH
Foto: RTV Slon

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladavaju niska oblačnost i magla, dok je sunčano na jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Prema mjerenjima u 7 sati, najniža temperatura zabilježena je na Bjelašnici i u Livnu, gdje je izmjereno -6 stepeni, u Gradačcu je -5, a u Tuzli -2 stepena. Relativna vlažnost zraka u Tuzli iznosi 88 posto, vjetar je iz smjera jugoistoka, bez značajnije brzine, a barometarski pritisak je 994,2 hPa.

U većem dijelu Bosne i danas se očekuju niska oblačnost i magla, dok će sunčano vrijeme dominirati u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar je slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između -1 i 4 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje od 9 do 13 stepeni.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje

Istaknuto

Danas vedro i suho vrijeme

Vijesti

Postepeno naoblačenje u BiH, sutra umjereno oblačno i toplije

Vijesti

Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu

BiH

Od srijede otopljenje, topljenje snijega, ledenice, pad snijega sa krovova !!!

BiH

Nedim Sladić najavio od sljedeće srijede preokret

Istaknuto

Vozači oprez: Topljenje snijega povećava rizik od odrona na cestama

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Magazin

Odmrzavate li meso na sobnoj temperaturi? Stručnjaci upozoravaju da to ne radite

Vijesti

Savo Minić otkrio imena novih ministara u Vladi RS-a

Magazin

Stručnjaci upozoravaju: Ovaj simptom je prvi signal demencije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]