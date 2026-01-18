Niska oblačnost i magla jutros nad većim dijelom BiH

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladavaju niska oblačnost i magla, dok je sunčano na jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Prema mjerenjima u 7 sati, najniža temperatura zabilježena je na Bjelašnici i u Livnu, gdje je izmjereno -6 stepeni, u Gradačcu je -5, a u Tuzli -2 stepena. Relativna vlažnost zraka u Tuzli iznosi 88 posto, vjetar je iz smjera jugoistoka, bez značajnije brzine, a barometarski pritisak je 994,2 hPa.

U većem dijelu Bosne i danas se očekuju niska oblačnost i magla, dok će sunčano vrijeme dominirati u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar je slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između -1 i 4 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje od 9 do 13 stepeni.