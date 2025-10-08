Njemačka donira gotovo 15 miliona KM za infrastrukturne projekte Oružanih snaga BiH

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez, zajedno sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem, primio je novoimenovanog ambasadora Savezne Republike Njemačke u BiH Alfreda Grannasa i vojnog atašea Njemačke, pukovnika Marca Abendrotha.

Tom prilikom potpisan je tehnički aranžman između Ministarstva odbrane BiH i Savezne Republike Njemačke o donaciji u vrijednosti od skoro 15 miliona konvertibilnih maraka za infrastrukturne radove na lokacijama Oružanih snaga BiH u Pazariću, Čapljini, Kiseljaku i Banjoj Luci. U ime Njemačke dokument je potpisao pukovnik Marc Abendroth.

Ministar Helez zahvalio je Saveznoj Republici Njemačkoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti odbrane i sigurnosti, te naglasio da dvije zemlje njeguju dugogodišnje i stabilne bilateralne odnose zasnovane na partnerstvu, međusobnom uvažavanju i zajedničkim interesima.

– Njemačka je prepoznata kao pouzdan i dokazan partner BiH, posebno kroz višemilionske donacije koje su doprinijele modernizaciji infrastrukture i jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH – izjavio je Helez.

Do sada je realizovano više od 15 miliona eura pomoći na 17 lokacija širom zemlje, uključujući Rajlovac, Pazarić, Kozaru, Kiseljak i Čapljinu. Novi projekti vrijedni 7,4 miliona eura obuhvataju rekonstrukciju i izgradnju objekata u Pazariću, Čapljini, Kiseljaku i Banjoj Luci.

Njemačka kontinuirano podržava i obrazovanje pripadnika Oružanih snaga BiH kroz Program vojne pomoći u školovanju, koji omogućava obuku kadeta i oficira u renomiranim vojnim institucijama u Njemačkoj, čime se doprinosi profesionalizaciji i interoperabilnosti OS BiH u skladu sa standardima NATO-a i Evropske unije.

Ambasador Grannas naglasio je da će Njemačka i dalje snažno podržavati Bosnu i Hercegovinu, posebno u okviru svoje politike prema Zapadnom Balkanu.

– Bosni i Hercegovini pripada mjesto na našoj strani, u NATO-u i Evropskoj uniji, jer ćemo tako svi biti sigurniji. Mi smo na vašoj strani i ostajemo na vašoj strani – poručio je Grannas.

Ministar Helez istakao je da Njemačka ostaje ključni i pouzdani partner Bosne i Hercegovine na njenom putu ka euroatlantskim integracijama, te da će se uspješna saradnja nastaviti u duhu partnerstva, poštovanja i zajedničkih ciljeva.