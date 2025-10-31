Nova povreda Benjamina Tahirovića zabrinula Barbareza pred odlučujuće mečeve Zmajeva

Jasmina Ibrahimović

Nova povreda zabrinula je selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, jer je veznjak Benjamin Tahirović ostao izvan sastava svog kluba Brondby. Talentovani fudbaler, koji je jedan od ključnih igrača u Barbarezovim planovima, propustio je utakmicu protiv Nordsjaellanda, a švedski mediji navode da je razlog njegovo povređivanje.

Detalji o povredi i dužini odsustva još nisu poznati, budući da se ni klub nije oglasio, što dodatno pojačava zabrinutost uoči predstojećih kvalifikacionih utakmica reprezentacije BiH protiv Rumunije i Austrije.

Barbarez se već suočava s problemima jer su Ermedin Demirović i Haris Hajradinović i dalje van terena zbog povreda, dok se Sead Kolašinac i Tarik Muharemović oporavljaju i uskoro bi mogli biti spremni za povratak u tim. Povrijeđeni su i Amar Dedić i Stjepan Radeljić, ali se očekuje da se Dedić, prema najavama iz Benfice, vrati na teren u narednim sedmicama.

Tahirovićeva povreda tako dolazi u najnepovoljnijem trenutku za selektora Barbareza, koji bi mogao ostati bez još jednog standardnog prvotimca pred ključne mečeve Zmajeva.

