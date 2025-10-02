Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicama

Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicama

U sklopu nastavka razvoja mreže električnih punionica u Bosni i Hercegovini, u Živinicama je postavljen i pušten u rad brzi punjač snage 50 kW. Smješten je u okviru tržnog centra Bingo, što korisnicima omogućava da punjenje vozila kombinuju sa kupovinom ili drugim svakodnevnim obavezama.

Projekat je realizovala kompanija Bingo, a Vlada Tuzlanskog kantona učestvovala je u njegovoj realizaciji sufinansiranjem u iznosu od 25 hiljada maraka. Na ovaj način vozačima električnih automobila omogućeno je da za kratko vrijeme dopune baterije i nastave vožnju, čime se širi mreža dostupnih punionica i podstiče prelazak na e-mobilnost.

Kako je izjavio Miran Stambol, brand-manager MOON-power BiH, ovakvi projekti predstavljaju važan iskorak ka smanjenju emisije štetnih gasova i jačanju održivog transporta u zemlji.

Instalacija brzog punjača u Živinicama samo je dio šire strategije kojom se planira širenje infrastrukture za električna vozila. Do kraja godine vozačima će na raspolaganju biti još tri brza punjača u različitim gradovima BiH, najavljeno je iz Porsche BH.

