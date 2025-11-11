Novi sistem vodosnabdijevanja u Gradačcu

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su danas ugovor o prijenosu sredstava iz Programa ulaganja vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2025. godinu, za realizaciju projekta vodosbandijevanja u Gradačcu.

Ugovorom je Gradu Gradačcu dodijeljeno 347.932,69 KM za realizaciju projekta izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela Gradačca sa izvorišta Domažić, kojim će biti obuhvaćena naselja Gornja i Srednja Međiđa.

Ministar Ahmetović istakao je da će ovaj projekat doprinijeti unapređenju vodovodnog sistema i poboljšanju uslova života građana Gradačca, naglasivši da je riječ o značajnom koraku u razvoju infrastrukture i stabilnom vodosnabdijevanju stanovništva.

Gradonačelnik Mehanović podsjetio je da Gradačac već duže od decenije sistematski radi na rješavanju pitanja vodosnabdijevanja, te dodao da će izgradnja potisnog cjevovoda od Gornje prema Srednjoj Međiđi omogućiti priključenje domaćinstava koja do sada nisu imala adekvatnu infrastrukturu.

Realizacijom ovog projekta, naselja Srednja i Gornja Međiđa dobit će pristup novom vodovodnom sistemu koji će osigurati dovoljne količine vode i stabilan pritisak, čime će se unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva.