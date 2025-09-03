Novi zakon o PIO: Usklađivanje penzija dva puta godišnje i više nivoa najniže penzije

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je i uputilo u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predložene izmjene proistekle su iz zahtjeva predstavnika penzionera, ali i iz potrebe da se unaprijedi stabilnost i pravednost penzijskog sistema u Federaciji BiH, te se njima predviđa novi model usklađivanja penzija koji bolje prati ekonomske pokazatelje i omogućava redovno polugodišnje usklađivanje, uvođenje više nivoa najniže penzije u zavisnosti od dužine ostvarenog radnog staža, pojednostavljenje procedura i preciziranje osnovica za određene naknade iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, usklađivanje rokova i procedura za redovno usklađivanje penzija, jačanje zaštitnih mehanizama kako bi se spriječilo smanjenje dostignutog nivoa penzija, harmonizacija zakonskih odredbi sa važećim propisima iz oblasti finansija i trezorskog poslovanja, te proširenje prava na naknadu troškova sahrane iza umrlog korisnika penzije i na osobe koje su te troškove snosile, a ne samo na članove uže porodice.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona zadržavaju postojeća prava stečena po važećem zakonu, dok se istovremeno unaprjeđuje održivost i pravednost penzijskog sistema za buduće generacije.

– Predloženim izmjenama i dopunama Zakona niko neće izgubiti, niti će mu biti umanjeno pravo koje je već stečeno. Sve što je do sada zatečeno, tako će i ostati. Ali, ono što je naš zadatak jeste da za buduće generacije odlučno zauzmemo stav i pokažemo da se rad mora vrednovati i da je penzija pravo koje se stiče iz rada, a ne kroz različite statuse, zasluge ili druge mehanizme koji su se u prošlosti često rješavali kroz penzijski sistem. Time jačamo pravednost i održivost sistema, a istovremeno štitimo dostojanstvo sadašnjih i budućih penzionera – naglasio je ministar.

Podsjetio je i da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vlada FBiH ovim prijedlogom nastavljaju reformske procese s ciljem jačanja socijalne sigurnosti penzionera i osiguranja dugoročne stabilnosti penzijskog sistema u Federaciji BiH, saopćeno je iz resornog ministarstva.