Obavezni pregledi za vozače starije od 65 godina uskoro i u BiH

Obavezni pregledi za vozače starije od 65 godina mogli bi uskoro postati stvarnost i u Bosni i Hercegovini, nakon što je Evropska unija početkom ove godine usvojila nova pravila o vozačkim dozvolama koja predviđaju redovne provjere zdravstvene sposobnosti starijih vozača. Cilj ove odluke je povećanje sigurnosti na putevima i prilagođavanje saobraćajnih propisa stvarnim potrebama starije populacije.

Evropsko vijeće i Parlament su početkom godine postigli dogovor o modernizaciji direktive o vozačkim dozvolama, prema kojem zemlje članice mogu uvesti obavezne preglede za vozače ili skraćeno važenje dozvola za vozače starije od 65 godina. Iako svaka država sama odlučuje o načinu primjene, EU je preporučila da se stariji vozači periodično procjenjuju kroz test vida, sluha i koordinacije, uz mogućnost savjetovanja o sigurnijoj vožnji.

Rok od četiri godine

Nova pravila još nisu stupila na snagu u svim članicama Unije, a svaka zemlja ima rok od četiri godine da ih prenese u svoje zakonodavstvo. U Bosni i Hercegovini, gdje su propisi o vozačkim dozvolama i dalje usklađeni s ranijom verzijom evropske direktive, razmatra se mogućnost uvođenja sličnog sistema. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH ranije su poručili da prate sve promjene koje dolaze iz EU, posebno one koje se odnose na sigurnost u saobraćaju, te da će o eventualnim izmjenama pravovremeno obavijestiti javnost.

Obavezni pregledi za vozače trebaju biti pravedni

Stručnjaci za bezbjednost saobraćaja u BiH smatraju da bi uvođenje obaveznih pregleda imalo smisla, ali samo ako se primjenjuje pravedno i uz razumijevanje da stariji vozači nisu automatski rizični. Ističu da mnogi vozači u poznim godinama imaju više iskustva i pažnje u vožnji od mlađih, no redovna zdravstvena kontrola mogla bi pomoći da se izbjegnu situacije u kojima zdravstveno stanje postaje rizik na cesti.

Ako BiH odluči da uskladi svoje propise s evropskim pravilima, obavezni pregledi za vozače starije od 65 godina mogli bi postati uslov za produženje vozačke dozvole u određenim vremenskim razmacima, najvjerovatnije svake tri do pet godina. To bi bio značajan korak ka povećanju sigurnosti u saobraćaju, ali i izazov za institucije koje bi morale organizovati sistem pregleda bez dodatnog opterećenja građana.

Iako za sada nema tačnog datuma kada bi nova pravila mogla stupiti na snagu u BiH, jasno je da će se o njima sve češće govoriti u narednim mjesecima, jer zemlja nastavlja proces usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. Za mnoge vozače starije od 65 godina ovo znači da će vožnja i dalje ostati dio svakodnevice, ali uz više pažnje prema zdravlju i bezbjednosti.