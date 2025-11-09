U Sarajevu je danas na prigodan način obilježena 32. godišnjica od ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika Adisa Mujala, Vedada Mujkanovića i Feđe Salkića, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

U znak sjećanja na ubijene, na mjestu masakra na Trgu ZAVNOBIH-a, osim članova porodica ubijenih, počast su odale i položile cvijeće i delegacija Kantona Sarajevo predvođena zastupnicom Marijelom Hašimbegović, te delegacije Grada Sarajeva, Općine Novi Grad, Mjesne zajednice Alipašino Polje B-1, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995., Unije civilnih žrtava rata KS…, kao i Osnovne škole “Fatima Gunić” čiji učenici su izveli prigodan komemorativni program.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Samir Avdić podsjetio je da je prije 32 godine, s položaja Vojske Republike Srpske iz Nedžarića ispaljena granata koja je u improviziranim prostorijama tadašnje Osnovne škole “Prvi maj”, u toku nastave ubila učiteljicu i tri učenika a teže i lakše ranila još 23 učenika.

Avdić podsjeća da je granata pala ispred betonskih ploča kojima je bio zaštićen ulaz u učionicu, ali je dio gelera prošao kroz šupljine na sastavu tih ploča.

Samo nekoliko minuta poslije, sa iste lokacije u Nedžarićima je ispaljena još jedna granata koja je ubila tri i ranila sedam građana ispred Mjesne zajednice “Jedinstvo” na Trgu nezavisnosti.

– Obilježavanjem ovog tužnog dana, ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti. Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena: učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove – poručio je gradonačelnik Avdić.

Kako je naveo, Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu modernog doba, opsadu od Vojske Republike Srpske koja u ubijanju nije pravila razliku – ubijani su nedužni ljudi svih uzrasta, spolova, vjere ili nacije.

– U najdužem obruču oko našeg grada u modernoj historiji, ubijeno je više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete. To su ogromne brojke koje ne smijemo olako izgovarati jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica – rekao je Avdić.

Kako je naglasio, pravda je naš dug prema žrtvama.

Zahvalivši prisutnima za dolazak, kazao je da njihovo prisustvo šalje poruku da istrajavamo nad mržnjom, da biramo solidarnost i odbacujemo zaborav.

Kako je zaključio, ova mjesta sjećanja su i mjesta nade – da će buduće generacije živjeti u Bosni i Hercegovini koja poštuje svoju prošlost, prihvata istinu i gradi zajednički život na temeljima pravde i pomirenja.