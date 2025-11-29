Oblačno jutro u većem dijelu BiH: Kakvo nas danas vrijeme očekuje?

Jutros je na jugu i jugozapadu zemlje pretežno vedro, dok ostatak Bosne i Hercegovine prati oblačno vrijeme. U pojedinim centralnim i istočnim područjima pada slaba kiša ili snijeg.

Temperature zraka u 07 sati kretale su se od -3 stepena u Livnu do 7 stepeni u Mostaru, dok je u Tuzli 1 stepen.

Tokom dana na jugu i jugozapadu očekuje se sunčano vrijeme, a u ostatku zemlje zadržat će se pretežno oblačno. Prije podne je u centralnim, sjevernim i istočnim krajevima moguća slaba kiša ili snijeg. Duvaće slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni, dok će na jugu dosezati i do 12 stepeni.

U Tuzli je jutros oblačno, uz slab vjetar zapadnog smjera brzinom od 1 m/s. Relativna vlažnost zraka iznosi 96 posto, temperatura je 1°C, a u posljednja 24 sata zabilježene su 4 mm padavina.