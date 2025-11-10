Oblačno s kišom jutros u BiH, u Tuzli 8 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Kišno vrijeme
Foto: Fena

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. Kiša pada na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bihać, Drvar i Prijedor 5; Gradačac, Sanski Most i Sokolac 6; Banja Luka 7; Bijeljina, Bugojno, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zenica 8; Livno 10; Mostar i Trebinje 12°C.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Kiša će padati na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U noći na utorak na jugu zemlje razvedravanje. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Oblačno jutro u Tuzli: Evo šta donosi današnji dan

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Na jugu i jugozapadu pretežno sunčano, u ostatku zemlje oblačno s...

Vijesti

Sunčano vrijeme nakon oblačnog jutra

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

Istaknuto

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros mokar i klizav kolovoz, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 199 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Lovac iz Tareva preživio napad medvjedice na Konjuhu

Magazin

Gastroenterolog s Harvarda savjetuje: Ova dva napitka mogu gotovo odmah ublažiti žgaravicu

Vijesti

Znate li šta znači saobraćajni znak s crnom tačkom?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]