Oblačno s kišom jutros u BiH, u Tuzli 8 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. Kiša pada na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bihać, Drvar i Prijedor 5; Gradačac, Sanski Most i Sokolac 6; Banja Luka 7; Bijeljina, Bugojno, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zenica 8; Livno 10; Mostar i Trebinje 12°C.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Kiša će padati na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U noći na utorak na jugu zemlje razvedravanje. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C.