Od danas izmijenjen režim saobraćanja u jednoj tuzlanskoj ulici

Arnela Šiljković - Bojić

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla, najavila je da će danas početi radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela ulice Vrapče u Tuzli, na dionici od zgrade Elektrodistribucije Tuzla do kućnog broja 35.

Tokom izvođenja radova doći će do privremene obustave saobraćaja na ovom dijelu ulice, a izmijenjeni režim kretanja bit će na snazi od 21. januara do završetka radova. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Građanima i učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih pravaca, dok se stanari ulice Vrapče pozivaju na strpljenje i prilagođavanje kretanja uz poštivanje postavljene signalizacije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ne postoje dokazi da je Tuzla pokušala proglasiti autonomiju u ratu

Vijesti

Kuglanje se vraća u Mejdan na velika vrata

Tuzla i TK

Grad Tuzla objavio javni poziv za besplatan javni linijski prevoz

Tuzla i TK

Grad Tuzla organizuje javni uvid i raspravu o regulacionom planu „Topolica“

Tuzla i TK

Inspekcija podsjeća građane i firme u Tuzli na obaveze uklanjanja snijega...

Tuzla i TK

Tuzla planira proširiti prodršku energetske efikasnosti za građane

Tuzla i TK

Sud u Živinicama odredio pritvor Sarajliji

Tuzla i TK

Preminuo Vedad Osmanbegović, dugogodišnji šef tehnike Radio Gračanica

Tuzla i TK

Vatrogasci u TK imali četiri intervencije, gorjela kuća u Gradačcu

Magazin

Na današnji dan preminuo Kemal Monteno: 11 godina od odlaska bh. muzičkog velikana

BiH

Provokacije u Potočarima: Udruženja traže reakciju Tužilaštva BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]