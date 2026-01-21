Od danas izmijenjen režim saobraćanja u jednoj tuzlanskoj ulici

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla, najavila je da će danas početi radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela ulice Vrapče u Tuzli, na dionici od zgrade Elektrodistribucije Tuzla do kućnog broja 35.

Tokom izvođenja radova doći će do privremene obustave saobraćaja na ovom dijelu ulice, a izmijenjeni režim kretanja bit će na snazi od 21. januara do završetka radova. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Građanima i učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih pravaca, dok se stanari ulice Vrapče pozivaju na strpljenje i prilagođavanje kretanja uz poštivanje postavljene signalizacije.