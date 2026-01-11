Od srijede otopljenje, topljenje snijega, ledenice, pad snijega sa krovova !!!

Nakon višednevnih minusa i obilnog snijega, od srijede se očekuje otopljenje. Dnevne temperature zraka trebale bi porasti na gotovo 10 stepeni, što će pokrenuti ubrzano topljenje snijega koji se proteklih dana zadržao na tlu, ali i na krovovima kuća i zgrada. Na mnogim područjima visina snijega dostiže i oko 40 centimetara, pa se u narednim danima može očekivati velika količina vode, ali i povećana opasnost od odrona snijega i leda sa krovova.

Upravo su krovovi u ovakvim situacijama jedan od najvećih rizika. Snijeg koji se danima gomilao, a potom počne naglo da se topi i klizi, može u jednom trenutku pasti u velikim i teškim pločama. Uz to se formiraju i ledenice, koje se pod utjecajem toplijeg zraka mogu odlomiti i pasti na trotoare, ulaze u zgrade ili parkirana vozila. Takvi padovi mogu izazvati ozbiljne povrede, ali i veliku materijalnu štetu.

Građanima se preporučuje dodatni oprez prilikom kretanja, posebno u užim gradskim ulicama i u blizini višespratnica. Dobro je, kada god je to moguće, izbjegavati prolazak neposredno uz zgrade i krovove sa kojih se vidi da se snijeg ili led već počeo topiti i kliziti. Ulazi u zgrade, prolazi ispod terasa i mjesta gdje se već formiraju ledenice predstavljaju posebno rizične tačke.

Vozačima se savjetuje da, ukoliko imaju mogućnost, ne parkiraju vozila ispod krovova i streha. Snijeg koji padne s visine, natopljen vodom, izuzetno je težak i može ozbiljno oštetiti automobil. Slična opasnost postoji i za nadstrešnice, tende i druge lakše konstrukcije koje dodatno opterećenje mogu teško podnijeti.

Stanari zgrada i vlasnici kuća, tamo gdje je to moguće i sigurno, trebali bi razmisliti o uklanjanju većih naslaga snijega sa krovova ili barem o obilježavanju opasnih mjesta ispod streha. U mnogim slučajevima dovoljan je jedan topliji dan da se velike količine snijega pokrenu i sruče odjednom.

Naglo topljenje snijega može donijeti i dodatne probleme u vidu veće količine vode na kolovozima i trotoarima, kao i mogućeg zadržavanja vode u nižim dijelovima naselja. Zato se u narednim danima preporučuje oprez, strpljenje i izbjegavanje nepotrebnog zadržavanja na mjestima gdje postoji opasnost od pada snijega i ledenica.