Od sutra znatna promjena vremena

Od sutra nam slijedi znatna promjena vremena, a bit će sve uočljivija širom regiona jer nakon današnjeg uticaja ciklona nad Egejskim morem počinje jačanje anticiklona koji će obilježiti veći dio preostalog decembra. Današnji oblačni prizor i povremena slaba kiša, prisutniji na istoku, sutra će se premjestiti ka zapadu i sjeveru, ali istovremeno će vjetar znatno oslabiti i stvoriti uslove za stabilizaciju atmosfere.

Toplo na planinama

Ulazak u anticiklonalni period znači toplije vrijeme posebno vidljivo na planinama gdje će iznad inverznog sloja dani biti sunčani i neuobičajno topli za ovo doba godine. Dok će visinske temperature prelaziti prosjek, u nizijama će se vrlo brzo početi formirati izražena temperaturna inverzija koja donosi potpuno drugačiji doživljaj vremena. Hladan i teži zrak spušta se u niže slojeve atmosfere, zarobljava topliji iznad sebe i stvara uslove za čestu pojavu magle.

Upravo ta magla može stvoriti dojam da je zahlađenje stiglo iako će stvarne temperature na visini biti znatno više. U kotlinama i gradovima bit će znatno tmurnije i hladnije, a gdje se magla zadrži dnevne vrijednosti će se spustiti na svega nekoliko stepeni iznad nule. Paralelno, na planinama iznad inverzije očekuju se topli i vedri dani, pa i temperature blizu +15 stepeni Celzijusa.

Problem postaje izraženiji kada se u magli zarobi zagađenje iz saobraćaja, industrije i ložišta. Takva situacija gotovo sigurno očekuje veće gradove, posebno tokom naredne sedmice, kada se anticiklon stabilizuje i onemogući razmjenu zračnih masa. Tada dolazi do stvaranja smoga, znatno pogoršanog kvaliteta zraka i dodatnog pada temperature u prizemnom sloju. To je prirodan meteorološki proces, ali posljedica zagađenja dolazi isključivo s ljudske strane.

Veći dio sljedeće sedmice protiče u ovakvom obrascu, uz sve češće maglovite i hladne jutarnje sate u nizijama i osjetno toplije dane na višim
predjelima. Meteorološki modeli za sada ne pokazuju konkretan ulazak u pravi zimski tip vremena, a dugoročni ECMWF promjene sinoptike koje bi mogle okrenuti ka zimi simulira tek nakon 28. decembra.

