Odluka donesena: Gasi se koksara u Lukavcu

Proizvodni pogoni Koksare u Lukavcu bit će ugašeni, odlučeno je na sjednici Skupštine povjerilaca preduzeća u stečaju. Takva odluka donesena je nakon što u predviđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda potencijalnog strateškog partnera koji bi preuzeo nastavak rada.

Iako je najavljeno da će radnička potraživanja imati prioritet prilikom namirenja iz sredstava dobijenih parcijalnom prodajom imovine, sindikalni predstavnici su odluku dočekali s nezadovoljstvom.

Time je okončan višemjesečni pokušaj pronalaska partnera za oživljavanje proizvodnje u nekadašnjem industrijskom sistemu. Za nastavak rada nije se prijavio ni dosadašnji privremeni partner iz Foče, kompanija Pavgord.

Stečajni upravnik Almir Bajrić naveo je da povjerioci nisu imali alternativu osim pokretanja procedure obustave rada pogona, jer nije bilo zainteresovanih investitora za proizvodnju koksa, niti je, kako je rekao, bilo moguće bilo koga obavezati da nastavi poslovanje.

Odluka o gašenju smatra se konačnom i bit će provedena uprkos protivljenju dijela radnika. Iz Sindikata upozoravaju na teško stanje među zaposlenima i ističu da dio njih dovodi u pitanje učešće u samom procesu gašenja postrojenja ukoliko ne budu isplaćene zaostale plate za oktobar i dio novembra, koje su ušle u stečajnu masu.

Bivši sindikalni predstavnici tvrde da je zatvaranje moglo biti izbjegnuto drugačijim pristupom i odgovornost vide u upravljačkim strukturama i nadležnim institucijama.

Stečajni upravnik naglašava da se proces zaustavljanja proizvodnje mora odvijati kontrolisano i uz nadzor nadležnih organa, kako bi se izbjegli sigurnosni rizici, navodeći da postoje primjeri sigurnog gašenja sličnih postrojenja u regionu.

Ukupna potraživanja radnika procjenjuju se na oko 7,5 miliona maraka i svrstana su u viši isplatni red, što znači da bi trebala biti u cijelosti namirena nakon unovčenja imovine. Planirano je da se uskoro prikupe ponude za prodaju društva u cjelini ili po dijelovima, a javni poziv za prodaju očekuje se u narednim mjesecima, nakon čega bi mogla početi isplata dugovanja zaposlenima.

U stečajnom postupku prijavljeno je oko 660 miliona maraka potraživanja, od čega je priznato približno 550 miliona. Najveći pojedinačni povjerioci su britanski Moorgate sa oko 300 miliona i hrvatski Erdal-trading sa oko 130 miliona maraka.