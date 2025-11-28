Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Velemiru Gordeljeviću, koji je osumnjičen da je, kao dio grupe, počinio više krivičnih djela – razbojništvo, razbojničku krađu i napad na službene osobe u vršenju poslova sigurnosti. Odluka je donesena po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Gordeljević se dovodi u vezu sa događajima od 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, kada je u jutarnjim satima izvršeno razbojništvo u zlatarskoj radnji, nakon čega je, tokom bjekstva, prema policijskim službenicima upotrijebljeno vatreno oružje. Istraga do sada ukazuje da je djelovao zajedno s još dvije osobe koje su direktno učestvovale u počinjenju krivičnih djela.

Sud je pritvor odredio zbog postojanja opasnosti od bjekstva, kao i bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko bi se branio sa slobode, mogao ponoviti krivično djelo. Pritvor je određen na osnovu članom 146. stav 1. tačke a) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja.