Oprez na cestama širom BiH: Mokri kolovozi i učestali odroni

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrim i vlažnim kolovozima, a zbog učestalih odrona vozačima se savjetuje dodatni oprez. Na pojedinim dionicama, posebno u kotlinama i preko planinskih prevoja, prisutna je magla koja mjestimično smanjuje vidljivost. Od danas, 1. novembra, obavezno je posjedovanje i korištenje zimske opreme na svim putnim pravcima, bez obzira na vremenske uslove.

Zbog završnih radova od 8 do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnom putu M-17 kod Zenice, na dionici od naplatnog mjesta Zenica jug do naselja Perin Han. Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta dolazi do povremenih obustava saobraćaja do 45 minuta, u periodu od 8 do 17 sati.

Radovi su u toku i na magistralnom putu Srbac–Derventa, gdje je saobraćaj obustavljen zbog postavljanja završnog sloja asfalta, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac–Prnjavor–Derventa. Privremena obustava saobraćaja je i na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje zbog saniranja aktivnog klizišta, a u funkciji su obilazni pravci.

Dodatni radovi izvode se na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na više magistralnih puteva: Semizovac–Olovo, Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zenica–Doboj (Donja Vraca–Liješnica), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Konjic–Jablanica (Ostrožac), Jablanica–Prozor (Mirci), Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj, u mjestu Ozimica, zbog oštećenja kolovoza i radova na spoju s budućom petljom autoceste, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog godišnjeg sajma povodom blagdana „Svi Sveti“ od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M-14.2 Orašje–Šamac, na lokalitetu Donja Mahala – Šibovače.

Na regionalnom putu Vrbaška–Mrakovica, u mjestu Vučjak, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila zbog odrona.

Zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta, ali su moguća duža čekanja zbog uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System). Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj zabranjen saobraćaj za teretna vozila iznad 5 tona. Ona se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi mogu koristiti GP Šepak. Na ovom prelazu teretna vozila mogu saobraćati radnim danima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, a vikendom samo u noćnim terminima od 22 do 6 sati.