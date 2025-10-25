Oprez na putevima: Mokar kolovoz, magla i brojni radovi širom BiH

Na putevima širom Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, a zbog nestabilnog vremena i temperaturnih oscilacija mogući su i odroni zemlje i kamenja. Magla i niska oblačnost dodatno smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima preporučuje maksimalan oprez i prilagođena brzina.

Radovi i obustave na više dionica

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, od 08 do 17 sati dolazi do povremenih obustava saobraćaja do 45 minuta.

Na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje saobraćaj je obustavljen zbog aktivnog klizišta, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radovi su u toku i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te na više magistralnih puteva: Semizovac–Olovo, Donja Orahovica–Šićki Brod (kod Koksare Lukavac), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Jablanica–Prozor (Mirci), Konjic–Jablanica (Ostrožac), Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na magistralnom putu Žepče–Maglaj (Ozimica) saobraća se usporeno zbog oštećenja kolovoza i radova na spoju sa budućom petljom autoceste.

Granični prelazi i nova pravila

Na većini graničnih prelaza zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta, ali su moguća duža čekanja zbog uvođenja novog Entry/Exit System (EES) sistema registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemalja EU.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj zabranjen na GP Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, a autobusi koriste prelaz Šepak, koji je za teretna vozila otvoren u terminima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati (vikendom samo noću).

